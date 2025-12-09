LAYDA PROPONE A CUÑADO DE SU SOBRINO COMO MAGISTRADO NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAMPECHE

La Gobernadora Layda Sansores San Román envió al Congreso del Estado la propuesta para cubrir la vacante de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia.

Su propuesta como candidato es el sonorense, Fernando Oseguera Miramontes quién según los diputados morenistas cumple con los requisitos del artículo 79 de la Constitución de Campeche: ciudadanía mexicana con derechos vigentes, título y cédula como licenciado en Derecho, buena reputación y ausencia de delitos que impiden su designación.

El documento remarca la necesidad de asegurar la paridad de género y el funcionamiento pleno del Poder Judicial.

La propuesta fue enviada a las comisiones del Congreso del Estado para su estudio, análisis y posterior dictaminación conforme al procedimiento parlamentario.

En esta nominación sobresale el vínculo familiar entre el aspirante y el círculo cercano de la Gobernadora, ya que Fernando Oseguera Miramontes es hermano de Carolina Oceguera Miramontes, esposa de Rodolfo Sánchez Sansores, sobrino de Layda Sansores. Rodolfo, hermano de Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores quien mantiene presencia constante en actividades políticas.

Extraoficialmente, han señalado que Carolina Oceguera figura en nóminas del DIF estatal.

Estas observaciones han generado cuestionamientos externos sobre cercanía familiar y posibles conflictos de interés y la arbitrariedad de que familiares de la gobernadora tengan control de otro poder.

CURRICULUM DE FERNANDO OSEGUERA MIRAMONTES

– Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora

– Diplomado en averiguaciones previas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

– Colaborador en el proyecto de seguridad pública del CIDE

– Fundador y colaborador de la Comisión de Asuntos Jurídicos por la Defensa de Niñas, Niños y Personas con Discapacidad de Autismo Sonora

– Experiencia superior a 30 años en el ámbito jurisdiccional

– Calificador en el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora

– Asesor jurídico comunitario en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Sonora