ASALTAN A EMPLEADO DE FINVIVIR TRAS CHOCARLO Y SACARLO DEL CAMINO EN LA CARRETERA CAMPECHE–MÉRIDA

Durante la noche del lunes 8 de diciembre, un empleado de la financiera FINVIVIR fue víctima de un violento asalto en la carretera federal Campeche–Mérida, luego de que sujetos encapuchados lo chocaran para obligarlo a detenerse. Los individuos, armados con pistolas, lo encañonaron para quitarle más de 44 mil pesos en efectivo, equipo de telefonía móvil y otros artículos de valor.

El ataque ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando el trabajador se desplazaba en un Nissan March sobre el tramo Cayal–Tikimul, a la altura del kilómetro 42. Un vehículo particular se le colocó enfrente para cerrarle el paso, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara fuera de la carretera.

Tras detenerse, los agresores descendieron rápidamente del automóvil, con los rostros cubiertos y portando armas de fuego. Lo obligaron a bajar para despojarlo de sus pertenencias y después escaparon sin dejar rastro.

El afectado logró llegar hasta un punto seguro para solicitar apoyo e interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Campeche por el delito de asalto.