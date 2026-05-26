DICE FISCALÍA QUE JOVEN IMPACTÓ A CAMIONETA

A un día del hecho de tránsito registrado sobre la avenida López Portillo, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) emitió un comunicado en el que adelantó parte de las investigaciones y aseguró que, según videos analizados por el C5, el vehículo involucrado circulaba sobre su carril cuando el peatón impactó contra la parte lateral de la unidad.

La dependencia informó que la carpeta de investigación continúa en integración por los delitos de lesiones y daños en propiedad ajena a título culposo, aunque el posicionamiento oficial generó cuestionamientos debido a que aún no concluyen las diligencias ministeriales y periciales.

En el comunicado, la Fiscalía señaló que entre las pruebas analizadas se encuentran videos proporcionados por el C5 de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, donde presuntamente se observa que el automovilista mantenía su trayectoria normal antes del impacto.

La FGECAM sostuvo que las actuaciones continúan conforme al marco legal y afirmó que se garantizará el debido proceso y el respeto a los derechos de las partes involucradas. Asimismo, indicó que la determinación jurídica dependerá de los actos de investigación y de las pruebas que continúan integrándose en la carpeta correspondiente.