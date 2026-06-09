martes, junio 9, 2026
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MUJER ES HALLADA SIN VIDA EN UNA CASA DE LA COLONIA MORELOS

Sin que hasta el momento hayan sido determinadas las causas, en una casa ubicada en la colonia Morelos una mujer fue hallada sin vida por agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

Mediante un boletín, la corporación confirmó que el hallazgo derivó de un reporte ciudadano, y que personal paramédico dictaminó de manera preliminar que no había indicios evidentes de violencia en el cuerpo de la víctima.

La Fiscalía General del Estado hará las investigaciones para determinar por qué falleció la mujer.

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