TRENLIGERO VACÍO Y “BARQUITO” MILLONARIO NO BENEFICIAN EN NADA, SEÑALAN; “NO HAY TURISMO”

Luis Calderón Chi, presidente de la Asociación Civil “La Voz del Ciudadano”, señaló que el Tren Ligero y el barquito de 9 u 11 millones de pesos son malas inversiones y que ese dinero pudo ser destinado a otros rubros, en especial al de salud, además de cuestionar las declaraciones de dirigentes empresariales que aseguran que el sector turístico está bien en Campeche.

En primer lugar, Calderón Chi se refirió al tren turístico que circula en la capital del Estado, del cual señaló que, pese a operar de manera continua, presenta baja afluencia de pasajeros. “Es lamentable que ese trencito siga trabajando día y noche, cuando en verdad no sacan ni para el combustible, porque no se sube nadie”, lamentó.

Afirmó que es una “mala inversión para el Estado de Campeche”, y opinó que los recursos destinados a ese proyecto podrían haber sido orientados a otros rubros, como salud.

El activista también mencionó la instalación “de un barquito” de 9 u 11 millones de pesos en el malecón de la ciudad, colocada por la Secretaría de Turismo, y cuestionó: “¿Qué atracción puede tener ese barco?”, y criticó que pese al panorama adverso, la dependencia estatal ha manifestado que la situación turística es favorable.

Asimismo, Calderón Chi hizo referencia a las declaraciones de representantes del sector empresarial, en particular de un dirigente hotelero, “un tal Cámara”, quien afirmó que en Campeche hay ocupación turística total del 100 por ciento, lo cual es una postura cínica, y negó que dicha cifra refleja la realidad, pues no hay nada de turismo ni nada qué ofrecer precisamente.

Finalmente, sentenció: “La verdad no hay turismo en el Estado, y en los informes oficiales sobre el tema deberían abordar la situación con mayor concreción”.