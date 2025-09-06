sábado, septiembre 6, 2025
VECINOS RETIENEN, AMARRAN, GOLPEAN Y ENTREGAN A PRESUNTO LADRÓN A LA POLICÍA

Cansados de que la policía no intervenga ante hechos delictivos, vecinos de la colonia 20 de noviembre retuvieron, amarraron y golpearon hoy a un sujeto apodado “El Cochino”, al sorprenderlo robando una escalera de metal, y lo entregaron a la policía.

Al detectarlo, lo siguieron hasta el cruce de la calle Pino Suárez para quitarle lo que había robado y hacer justicia por sus propias manos, para escarmentarlo. Luego avisaron a la policía para que lo detuvieran y pusieran a disposición del Juzgado Cívico.

