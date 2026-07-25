MIENTRAS EU ESPERA LA EXTRADICIÓN, ROCHA MOYA CELEBRA SU PROTECCIÓN BAILANDO

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece despreocupado a pesar de que la justicia de Estados Unidos espera su extradición.

Mientras las autoridades estadounidenses avanzan con los procedimientos legales, Rocha Moya ha sido visto en actos públicos, bailando despreocupado disfrutando la protección que le ofrece la 4T.

A pesar de las promesas sobre cero impunidad, el gobierno federal ha señalado que no existen pruebas suficientes en su contra, lo que ha generado críticas sobre la protección y respaldo que recibe el funcionario en contraste con el discurso oficial de justicia.