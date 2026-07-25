sábado, julio 25, 2026
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CAMPECHE: LA COMUNA LLEVA COMUNIDAD IMPARABLE A POCYAXUM; BACHEA, DESAZOLVA POZOS, PINTA PARQUE Y OFRECE SERVICIOS MÉDICOS GRATUITOS

La Caravana del DIF Municipal de Campeche, integrada por más de 70 personas, llevó el programa Comunidad Imparable a Pocyaxum, donde dio mantenimiento integral a los servicios públicos, con labores de bacheo, limpieza y desazolve de pozos, además de pintar el parque y la cancha, dio a conocer la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre.

Explicó que también ofrecieron servicios médicos y de belleza, además de curso de cocina, todo gratuito.

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