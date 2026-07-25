CAMPECHE: INTENSIFICA EL AYUNTAMIENTO LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE DRENAJES NATURALES Y ALCANTARILLAS: GUADALUPE RODRÍGUEZ

En el marco del plan de lluvias y ciclones tropicales, la Dirección de Protección Civil del municipio de Campeche intensificó los trabajos de supervisión y limpieza de desagües naturales y alcantarillas, informó su titular Guadalupe del Carmen Rodríguez Chávez.

La funcionaria explicó que estas tareas se realizan de manera periódica, con refuerzos durante la temporada de lluvias, y que se basan en la identificación de puntos críticos señalados por la propia ciudadanía. “Prácticamente la ciudadanía nos hace saber en los puntos críticos que tenemos, dónde debemos darle nuevamente mantenimiento”, indicó.

Rodríguez Chávez destacó que, durante los trabajos de limpieza, el personal ha encontrado residuos de gran tamaño en los sistemas de drenaje, entre ellos tarimas, llantas, cubetas, e incluso refrigeradores y lavadoras. Señaló que estos objetos son arrastrados por las corrientes cuando la gente los deja en la vía pública. “Las calles canal obviamente lo arrastran cuando la gente lo deja fuera, cuando la gente saca su basura”, explicó.

Ante esta situación, la directora hizo un llamado a la población para evitar tirar basura en calles y alcantarillas, y recordó que existen programas de descacharrización anunciados a través de la página oficial de la Alcaldía y sus canales en redes sociales. “Recuerden que la ciudad más limpia no es la que más se encuentra limpiando, sino es la que menos ensucia”, afirmó.

Asimismo, pidió a los ciudadanos no transitar por calles canal durante lluvias fuertes, luego de que hace unos días un motociclista fuera arrastrado por la corriente en el canal de Concordia, cerca del campo del mismo nombre. “Esto es algo que al final del día pueda atentar contra sí mismos”, advirtió.

Sobre los permisos para limpiar puntos de desagüe que desembocan en manglares, Rodríguez Chávez señaló que se requiere coordinación con autoridades federales y estatales, para realizar trabajos preventivos que protejan tanto la vida humana como la flora del área.