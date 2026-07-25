¡LA UNESCO ENCIENDE LAS ALARMAS!; EN RIESGO CALAKMUL POR TREN MAYA Y TURISMO, PERO EL GOBIERNO FEDERAL RECHAZA INFORME

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) expresó su “máxima preocupación” por los riesgos que enfrenta la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, debido a proyectos de infraestructura y al aumento del turismo, lo que el Gobierno Federal rechazó al argumentar que no fueron tomada en cuenta la misión técnica en el 2025.

En un proyecto de decisión, señaló que el Tramo 7 del Tren Maya, la estación de Calakmul, el Museo del Sitio y el Centro de Atención a Visitantes, fueron concluidos sin presentar previamente los estudios de impacto para su evaluación.

Además, advirtió que sigue pendiente un análisis integral sobre los efectos acumulados del Tren Maya, el crecimiento turístico y un hotel proyectado dentro del área protegida.

Por su parte, el Gobierno Federal rechazó las observaciones al afirmar que fueron emitidas sin considerar el informe de la misión técnica realizada por la Unesco en Calakmul durante 2025.

Aseguró que colaboró con los especialistas, entregó toda la información solicitada y reiteró su compromiso de trabajar con el organismo internacional para preservar este sitio declarado Patrimonio Mundial.