NUEVA ARREMETIDA DE LA 4T CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN; COMISIÓN REGULADORA BUSCA CONTROLAR LÍNEA EDITORIAL

Por: Fuerza Informativa Azteca.

A través de un reporte dado a conocer en el canal ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca (FIA) reveló que los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abren la puerta a sanciones para controlar la línea editorial de los medios, y pretende imponerlos a través de la consulta que realizará del 27 de este mes de julio al 21 de agosto

Periodistas y especialistas en la materia ven nubarrones en los lineamientos, entre ellos el que el defensor de las audiencias no será independiente, sino estará obligado a atender todos los requerimientos de la Comisión, por lo tanto, sus decisiones pueden ser modificadas o revocadas, y si no hace caso recibiría sanción, al igual que al medio.

También busca poner límite a la independencia editorial, pues la autoridad tendrá la facultad para decidir cuándo una información es veraz o falsa, no los hechos ni la verificación de datos

Así, advierte FIA, la 4T busca silenciar a los medios de comunicación y a las voces críticas. “Informar no debe ser un delito”, aseveró.