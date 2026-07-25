LA DIPUTADA PETISTA ABIGAÍL GUTIÉRREZ IRÍA POR LA ALCALDÍA DE ESCÁRCEGA

La diputada del Partido del Trabajo, Abigaíl Gutiérrez Morales no descartó participar en el proceso interno de su partido para ir en busca de la candidatura a la Alcaldía de Escárcega, y aseguró que respetará los tiempos y la decisión de la dirigencia partidista.

La petista expresó: “La mayoría de los que estamos aquí trabajando aspiramos, pero una cosa es aspirar y otra esperar tiempos y condiciones políticas, pues están las encuestas y al final el trabajo va a hablar por sí mismo”, y admitió que muchas veces todo depende de las dirigencias de los partidos.