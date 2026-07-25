sábado, julio 25, 2026
Lo último:
Locales

LA DIPUTADA PETISTA ABIGAÍL GUTIÉRREZ IRÍA POR LA ALCALDÍA DE ESCÁRCEGA

La diputada del Partido del Trabajo, Abigaíl Gutiérrez Morales no descartó participar en el proceso interno de su partido para ir en busca de la candidatura a la Alcaldía de Escárcega, y aseguró que respetará los tiempos y la decisión de la dirigencia partidista.

La petista expresó: “La mayoría de los que estamos aquí trabajando aspiramos, pero una cosa es aspirar y otra esperar tiempos y condiciones políticas, pues están las encuestas y al final el trabajo va a hablar por sí mismo”, y admitió que muchas veces todo depende de las dirigencias de los partidos.

También te puede gustar

Debido a las inundaciones trabajo del tren maya ha reducido en un 40%

Ante el abandono de Layda  al campo, Sheinbaum anunciará propuestas para este sector

LARRACILLA ASEGURA QUE EL GOBIERNO ESTÁ PREPARADO CON UNA BOLSA DE 10 MILLONES DE PESOS PARA ENFRENTAR CONFLICTOS LABORALES

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *