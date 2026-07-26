CON LAYDA, DE 2022 A 2026 LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN CAMPECHE SUBIÓ 17.2%: INEGI

Mientras el Gobierno de Layda Sansores San Román mantiene el discurso de que Campeche es una de las entidades más seguras del país, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que la percepción de inseguridad entre los habitantes de la capital aumentó 17.2 puntos porcentuales durante su administración.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en junio de 2022 el 48.7% de la población de San Francisco de Campeche consideraba inseguro vivir en la ciudad. Para junio de 2026, el indicador alcanzó 65.9%, lo que significa que prácticamente siete de cada diez campechanos perciben hoy a la capital como un lugar inseguro.

La evolución del indicador refleja el cambio en la percepción ciudadana: 48.7% en junio de 2022, 54.9% en junio de 2023, 49.7% en junio de 2024, 69.3% en junio de 2025 y 65.9% en junio de 2026.

Aunque la medición más reciente es ligeramente menor que la del año pasado, la percepción de inseguridad permanece muy por encima del nivel registrado al inicio de la serie comparativa, en contraste con el mensaje de tranquilidad que de manera reiterada ha sostenido la administración estatal.