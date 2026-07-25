MUEREN CERCA DE 100 TORTUGAS MARINAS EN CORRAL DE LA ALCALDESA ATENEA GÓMEZ, DENUNCIAN

La activista ecológica Lucía Hernández denunció que cerca de 100 tortugas recién nacidas murieron al quedar atrapadas y expuestas al calor en un corral de protección de los programas de “rescate de huevos” de la alcaldesa morenista de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, quien promueve liberaciones de crías como atractivo turístico en Playa Media Luna.

La activista recordó que en 2011, la entonces alcaldesa Alicia Ricalde Magaña, madre de Atenea Gómez, obtuvo permisos de Semarnat para operar Tortugranja, mantener tortugas marinas en cautiverio y aprovechar otras especies, incluido el pepino de mar (Isostichopus fuscus). Indicó que, aunque Tortugranja cerró al público en septiembre de 2021, sus permisos permanecen vigentes y no existe información pública sobre el destino de las tortugas que permanecieron en el lugar.

Añadió que en 2023, tras obtener el Acuerdo de Destino del predio federal por parte de Semarnat, Atenea Gómez Ricalde anunció la reapertura del proyecto y aseguró que los recursos de la tasa turística fortalecerían la conservación de tortugas. Sin embargo, la denunciante sostuvo que la extracción de huevos, el resguardo de ejemplares y las liberaciones de crías forman parte de un modelo con fines turísticos y comerciales.

Finalmente, pidió a la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, revisar las autorizaciones del programa, y a la titular de Profepa, Mariana Boy, informar cuándo fue la última inspección, sus resultados y si ya existe un procedimiento por la muerte de las tortugas, porque “la conservación de especies en peligro de extinción no puede convertirse en un negocio familiar protegido por permisos administrativos”.