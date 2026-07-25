NIEGA EL IMSS TENER CONVENIOS O CONTRATOS CON FUNERARIAS Y ANUNCIA QUE DARÁ SEGUIMIENTO A FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN

Tras la llamada indebida de una funeraria, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche informó que no mantiene convenios ni contratos con ese tipo de empresas privadas, y que su personal no está autorizado para compartir información de pacientes o sus familiares.

La institución precisó que recibió un escrito formal de la esposa de un paciente del Hospital General de Zona (HGZ) número1 “Dr. Abraham Azar Farah”, y anunció que dará seguimiento a los hechos a través de las instancias competentes para esclarecer lo ocurrido.

Aseguró que reforzará las medidas institucionales de resguardo de datos personales y los mecanismos de control sobre el manejo de información, recordando que únicamente el médico tratante puede proporcionar información oficial sobre el estado de salud de los pacientes, garantizando confidencialidad y protección de los datos personales.