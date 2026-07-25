sábado, julio 25, 2026
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OPERATIVO DE ALCOHOLIMETRÍA EN CAMPECHE DEJA CINCO CONDUCTORES DETENIDOS

Un operativo de alcoholimetría instalado sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, a la altura del área de Palmas, dejó como saldo cinco conductores detenidos y cinco vehículos enviados al corralón, informaron autoridades locales.

Durante la revisión, que incluyó cerca de 50 vehículos, cinco conductores dieron positivo a la prueba de alcoholimetría y fueron trasladados al juzgado cívico para que se determine su situación administrativa. Además, se detuvieron dos taxis cuyos conductores presentaban irregularidades en sus licencias de conducir y placas vencidas.

El operativo contó con la participación de personal de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) y de la Comisión de Derechos Humanos.

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