9 MIL EXTRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO RECIBEN PENSIONES MILLONARIAS

Un video de Grupo Imagen presentado por Nacho Lozano revela que un total de 9,457 extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro reciben pensiones mensuales que van de 100 mil a un millón de pesos, generando un gasto millonario que ha provocado críticas por su magnitud y desigualdad. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, inició mesas de trabajo con diversas dependencias para analizar la legalidad de estos pagos y actualizar los padrones de pensionados, con el objetivo de evitar pagos indebidos y garantizar mayor transparencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó estas pensiones como “ofensivas” y anunció que se revisarán posibles reformas para regular estas percepciones. El material presentado por Grupo Imagen expone los casos extremos de pagos millonarios a exservidores públicos, evidenciando la disparidad con las pensiones promedio en el país.