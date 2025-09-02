EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 02 DE SEPTIEMBRE 2025

MORENA, ENTRE HUACHICOL Y LA BARREDORA.

Los mexicanos siguen en espera de ver qué hará la presidente Claudia Sheinbaum respecto a las corruptas complicidades denunciadas de altos mandos morenistas —el expresidente López Obrador, su hijo Andy, gobernadores y legisladores— con el grupo criminal huachicolero La Barredora. La columna Bajo Reserva, de El Universal, comenta de un incidente ocurrido la semana pasada.

“El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, decidió darse un baño de pueblo por las calles aledañas a la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, donde losguindas tuvieron su reunión plenaria, pero en la corta caminata que hizo lo que recibió fueron gritos de ‘¡saludos a La Barredora!’, ‘¡ratero!’ y ‘ahí va el de La Barredora’. El gesto de don Adán se descompuso. ¿Habrá pensado que el circo, maroma y teatro de sus compañeros legisladores había hecho que quedara en el olvido el tema de Hernán Bermúdez, acusado de capo criminal y nombrado por él secretario de Seguridad de Tabasco? Si acaso lo creyó, la calle ya le dio respuesta.”

Se ha denunciado que la campaña de Layda Sansores fue financiada con dinero del huachicol y que uno de sus principales operadores políticos fue Adán Augusto López. ¿A cambio de qué? Eso tendrá que precisarlo la octogenaria beneficiada, cuyo mandato trajo a Campeche sangre, ejecuciones, inseguridad y cobros de piso… y a una guanajuatense que protege a delincuentes, no a los ciudadanos.

¿INDEPENDENCIA EN EL PODER JUDICIAL?

Lo mismo se preguntan en los Frentes Políticos, de Excélsior, al ver a los nuevos jueces y magistrados posando con Layda Sansores. ¿Habrá sido visita de cortesía o les habrán advertido de las consecuencias de desobedecerla? En su actuar nos daremos cuenta.

“En Campeche más de uno levantó ceja por la última publicación de Layda Sansores. Todavía no toman posesión los jueces y magistrados electos mediante voto popular y la mandataria ya posó sonriente con ellos en una foto difundida en redes. No sólo los felicitó, también aseguró que cuentan con ’todo su respaldo’ para emprender la nueva etapa de justicia en la entidad. El acto se interpretó como una forma de presumir que el Poder Judicial ya está bajo su control, incluso antes de que entre en funciones. La presencia de su jurídico, Juan Pedro Alcudia, quien no ganó en la contienda, terminó de avivar las suspicacias.”

Por lo pronto la juez Guadalupe Martínez Taboada, violando los artículos sexto y séptimo de la Constitución, determinó mantener las medidas cautelares contra TRIBUNA y el periodista Jorge Luis González Valdez. Sabe que estuvo mal, que cualquier magistrado con dignidad le echará abajo su obediente sentencia, pero teme que al hacer lo contrario la saquen de la nómina. Bien dicen que con dinero baila el perro.