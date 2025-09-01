“ERES LA PRIMERA GRAN PRESIDENTA DE LA TIERRA MEXICANA; BAJO TU MANDATO, LA MILPA FLORECE BAJO NUEVOS SOLES”: LAYDA SANSORES

La gobernadora de #Campeche, #Layda Sansores San Román, elogió a la presidenta Claudia #Sheinbaum al cumplirse un año de su llegada a la jefatura del Ejecutivo federal, a quien calificó como “la primera gran presidenta de la tierra mexicana”. Destacó que su gobierno mantiene un 80 por ciento de aprobación ciudadana y reconoció su liderazgo, temple y honestidad, así como la firmeza con la que ha defendido la soberanía del país frente a momentos tensos con Estados Unidos.

Sansores recordó la firma en Calakmul del Pacto de la Selva con Guatemala y Belice, al que describió como un compromiso histórico para proteger la vida. Aseguró además que Sheinbaum ha mostrado sensibilidad hacia Campeche al atender el abandono histórico que sufría la entidad y afirmó que, bajo su mandato, “la milpa florece bajo nuevos soles”.