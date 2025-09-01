¡DÍA NEGRO PARA ALITO! SACAN 5 ÓRDENES DE ARRESTO EN SU CONTRA: EL CHAPUCERO

En su programa transmitido en redes sociales y denominado El Chapucero, Nacho Rodríguez, dio a conocer que el senador y dirigente nacional priísta Alito Moreno reveló que es un día negro, pues vienen órdenes de aprehensión tanto contra él como contra la prensa.

La gobernadora Layda Sansores manifestó que hay infinitas acciones para desaforarlo, expresó Nacho Rodríguez, y precisó que son 5 demandas penales, unas federales y otras estatales, anunciadas por la mandataria que no tendrán freno porque ya no está Norma Piña ni habrá amparos para frenarlas, y tampoco el desafuero del exgobernador Alito Moreno.

Luego dio paso a un video donde aparece Alito Moreno en el programa Atypical TeVe anunciando que es día negro “por la destrucción del Poder Judicial, el paso claro a la dictadura, y hay que decirle a la gente que no es que México se vaya a convertir en Venezuela, sino que ya lo están convirtiendo, y México tiene que despertar”.

El priísta manifestó el Poder Judicial será un brazo ejecutor Gobierno de Morena, y a quienes estén en contra les van sacar una orden de aprehensión, carpetas de investigación, los van a perseguir, los van a callar. “Jamás había visto un ataque brutal, sistemático, organizado, orquestado, estratégico desde la Presidencia de la República del Gobierno de México en contra de ustedes, de los medios de comunicación, de los empresarios, de los partidos políticos. No podemos permitir que el país se convierta en un Gobierno terrorista, pero más aún en una narco dictadura”.

Nacho Rodríguez resalta que al irse el viejo Poder Judicial le niegan amparo a Silvano Aureoles contra nuevas órdenes de aprehensión, reabren el caso de la Estafa Maestra, pues la FGR busca imputar a Emilio Zebadúa por enriquecimiento ilícito.