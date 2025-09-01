INTENTO DE ROBO DE TANQUE DE GAS MOVILIZA A LA POLICÍA EN LA COLONIA POLVORÍN



San Francisco de Campeche .- La madrugada de este lunes, una intensa movilización policíaca se registró en la colonia Polvorín tras el intento de robo de un tanque de gas butano, aunque el presunto responsable logró darse a la fuga.



El hecho ocurrió alrededor de las dos de la mañana en un predio de la calle No Me Olvides por Paso de las Águilas, cuando una mujer sorprendió a un sujeto dentro de su vivienda intentando llevarse el tanque.



Tras recibir el aviso al número de emergencias 911, elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar, pero el hombre logró escapar internándose en el monte en medio de la oscuridad, lo que dificultó su localización.