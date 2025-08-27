NO PODEMOS PERMITIR LA CENSURA A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO PASÓ CON LAYDA: RENÉ “LA VOZ DE MÉXICO” NARVÁEZ

· LAMENTABLE QUE EL ESTADO Y TRIBUNALES DEFIENDAN ACTOS ARBITRARIOS DE AUTORIDADES, AFIRMA

Al recalcar que sin democracia no hay respeto a los derechos humanos, René “La Voz de México” Narváez Lozada lamentó que el Estado y los tribunales aboguen a favor de actos arbitrarios de funcionarios y servidores públicos, como ya pasó en Campeche con Layda Sansores, en Puebla con Armenta y en Oaxaca, contra la libertad de expresión, ante lo cual la sociedad se debe unir para impedirlo.

En entrevista radiofónica, Narváez Lozada recalcó: “La democracia es para mí un instrumento básico para conservar la libertad y el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los hombres”.

Si no hay límites a las autoridades, llegará el día en que harán lo que quieran y estaremos sometidos al poder de una persona, quien regirá nuestras vidas como ciudadanos y sociedad. Hay que actuar para evitarlo, subrayó.

Las modificaciones que hizo en el sexenio pasado el Poder Legislativo y las realizadas en el actual Gobierno, pero que eran propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, son arbitrarias e injustas, subrayó Narváez Lozada, y como ejemplo citó la reforma al Poder Judicial, que quedó nulificada cuando era capaz de detener los actos arbitrarios de los gobernantes y Gobiernos en turno.

Así, continuó, los mecanismos de protección quedaron cambiados, violentados. Hoy tenemos una Constitución y una Ley de Amparo a modo del Gobierno actual, por lo tanto, no alcanzan para proteger los derechos humanos, ni detener los actos arbitrarios del Estado. Y como decía el Chapulín Colorado: “¿Y ahora quién podrá defendernos?”.

La Voz de México consideró importante levantar la voz y no quedarse callados, y que los jóvenes se manifiesten pública y pacíficamente, para exigir un alto a las arbitrariedades de las autoridades, porque no podemos permitir una ley mordaza, de censura, contra particulares, locutores, periodistas y comunicadores.

Y puntualizó: “No puede ser posible que ahora el Estado y los tribunales aboguen a favor de los actos arbitrarios de los funcionarios y de los servidores públicos, como los gobernadores, como ya pasó en Campeche con Layda Sansores, en Puebla con Armenta y en Oaxaca. Está pasando en toda la República y hay que detenerlo”.

Es importante que a la sociedad entienda que a ni los particulares, ni a la sociedad, locutores, periodistas, informadores y youtubers, se les puede quitarles el derecho de la libertad de expresión, contenido en nuestra Constitución y Carta Universal de los derechos del hombre.

También la Corte Interamericana de los Derechos Humanos también a abogado por ese derecho, puntualizó Narváez Lozada, y recalcó que hay que unirnos para que las autoridades, en el ejercicio de sus funciones respeten a los ciudadanos, a los periodistas, a los comunicadores, a los youtubers y a los locutores, en nuestro derecho de información, de opinión, de expresar ideas en la libertad de expresión.