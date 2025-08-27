POSTES DE LA CFE COLAPSAN Y CIERRAN EL PUENTE DE LA UNIDAD

La vialidad en el Puente de la Unidad permanece cerrada debido a la caída de varios postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la carpeta de rodamiento, lo que representa un grave riesgo para los automovilistas. La zona más afectada es la curva de San Julián, justo antes de subir al puente desde Isla Aguada, donde las estructuras caídas obstruyen por completo la carretera y mantienen paralizado el tránsito vehicular.

Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil en una ambulancia y elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes implementaron un operativo de seguridad para resguardar el área y prevenir accidentes. De acuerdo con los reportes oficiales, el paso seguirá bloqueado hasta que las cuadrillas de la CFE arriben al sitio para retirar la infraestructura dañada y restablecer la normalidad en esta vía de comunicación estratégica.