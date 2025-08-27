MINISTERIO PÚBLICO SE MUESTRA EFICIENTE Y RÁPIDO CON “SERVICIO A DOMICILIO” PARA TOMAR DECLARACIÓN A NOROÑA

El Ministerio Público se trasladó hasta la sede alterna del Senado para tomar la declaración de Gerardo Fernández Noroña, en lugar de que él acudiera personalmente como se había informado, acción que usuarios en redes describieron irónicamente como un “servicio a domicilio”. También el Ministerio levantó declaraciones de Emiliano González González, colaborador de Noroña, quien inicialmente empujó al dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, durante la confrontación y posteriormente se presentó con el brazo vendado, cabestrillo y collarín, de manera que parecía un montaje por no seguir los procedimientos médicos adecuados, lo que provocó burlas en redes. Además, se cuestionó su presencia en el Senado, ya que no figura en la nómina oficial ni en la lista de asesores, aunque recibió 103 mil 35.55 pesos para acompañar a Noroña a Roma este año. La rapidez y eficiencia del MP en este caso ha generado comentarios sobre cómo sería la atención a ciudadanos comunes.