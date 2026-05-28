jueves, mayo 28, 2026
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SHEINBAUM DEFIENDE REFORMA CONTRA INJERENCIA EXTRANJERA

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma sobre injerencia extranjera en procesos electorales y aseguró que sí existe riesgo de intervención externa rumbo a las elecciones de 2027.

La mandataria puso como ejemplo el financiamiento extranjero a organizaciones civiles, mencionando a Mexicanos Contra la Corrupción, al señalar que recibir recursos desde el exterior puede considerarse injerencia.

El tema ha generado polémica debido a que la reforma no sólo contempla recursos extranjeros en campañas, sino también publicaciones, informes o críticas de organizaciones financiadas desde fuera del país.

Sheinbaum rechazó que la propuesta tenga como objetivo mantener a Morena en el poder.

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