GREENPEACE ACUSA OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN TRAS DERRAME EN EL GOLFO

Greenpeace México presentó denuncias ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) y Petróleos Mexicanos (Pemex) por el derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México, relacionado con operaciones petroleras en la región de la Sonda de Campeche y otras zonas del litoral.

La organización acusó un presunto ocultamiento de información y pidió investigar posibles responsabilidades administrativas de funcionarios y exfuncionarios de Pemex, entre ellos Víctor Rodríguez Padilla, entonces director general de la empresa.

Greenpeace señaló que la contaminación habría impactado más de mil 100 kilómetros de costas, desde Tabasco hasta Tamaulipas, afectando ecosistemas marinos y comunidades costeras, además de generar riesgos ambientales y de salud.

La agrupación también exigió reparación integral de los daños, transparencia en el manejo de la emergencia y mecanismos de alerta y protección para las poblaciones expuestas a hidrocarburos.