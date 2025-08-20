SE DESCARRILÓ EL TREN MAYA EN EL TRAMO DONDE HIJOS DE AMLO Y AMIGOS HICIERON NEGOCIO CON EL BALASTRO DE MALA CALIDAD: LATINUS DIARIO

El programa Latinus Diario difundió en sus redes sociales imágenes y testimonios del descarrilamiento del Tren Maya ocurrido el martes 19 de agosto en la estación de Izamal, Yucatán. Señaló que este accidente se registró en el tramo donde los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus allegados hicieron negocios con balasto de mala calidad. En las grabaciones se observa uno de los vagones fuera de las vías y a elementos de la Guardia Nacional auxiliando a pasajeros, varios de ellos adultos mayores. Aunque la administración del Tren Maya aseguró que no hubo heridos y lo calificó como “percance de vía”, al menos una adolescente resultó con golpes, además de evidenciarse la falta de protocolos de seguridad durante la evacuación.

Latinus recordó que este megaproyecto ha presentado ya tres accidentes similares en menos de dos años de operación: el primero en enero en Quintana Roo, el segundo en marzo en Tixkokob y ahora en Izamal. También exhibió audios de Amílcar Olán y Pedro Salazar Beltrán donde hablaban de “mochaditas” y se referían con burla a un posible descarrilamiento. En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó los señalamientos y los calificó como “andanadas en redes sociales”, pese a las críticas por la recurrencia de estos percances.