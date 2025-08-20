EMPLEADOS DEL COBACAM DE SEYBAPLAYA DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL CÉSAR GONZÁLEZ DAVID

Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam), plantel 04 de Seybaplaya, denunciaron que son objeto de hostigamiento por parte de su director general César Andrés González David, actos que ocurrieron durante la asamblea del pasado 14 de agosto, cuando externaron su desacuerdo con el nombramiento del nuevo director que debe llegar a partir del 1 de septiembre.



Los trabajadores denunciaron los hechos a través de un escrito enviado al secretario de Educación, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, a quien exponen la imposición que como director de ese plantel pretenden en la persona de Joaquín Oracio Uc Uc, de quien González David les dijo: “Se queda Joaquín, no hay directores ni maestros a la medida”.



Expone que durante la reunión a puerta cerrada, el director general exigió que todos entregaran sus teléfonos celulares, y tras recalcar que no le gustó la ceremonia de clausura, en tono de burla dijo que quien no esté de acuerdo con sus decisiones puede irse y aprovechar que va a llegar el cemento Cruz Azul para ir a inscribirse.