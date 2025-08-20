MORENA OCULTA GASTOS DE ANDY; EN LA OPACIDAD, 96 VIAJES: EL UNIVERSAL
De acuerdo con un reportaje publicado por El Universal, Morena mantiene en la opacidad los gastos relacionados con los viajes de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como Andy.
El medio documentó que López Beltrán realizó 96 viajes a distintos estados del país con fines partidistas, como reuniones con coordinadores operativos y apoyo a campañas locales; sin embargo, los comprobantes de viáticos y traslados no fueron entregados pese a solicitudes formales de información.
Según la publicación, periodistas solicitaron desde febrero copia de todos los gastos vinculados a su cargo. En abril, Morena respondió que dichos datos se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). No obstante, tras una revisión, se constató que la información no aparece en el sistema.
La falta de registros públicos impide conocer qué medio de transporte utilizó López Beltrán en sus recorridos, dónde se hospedó, así como los montos erogados en alimentación, gasolina u otros conceptos vinculados con sus actividades como funcionario partidista.
El reportaje también resaltó que gran parte de las giras de Andy han sido difundidas directamente por él a través de su cuenta verificada de Instagram, donde ha compartido fotografías, mensajes y actividades partidistas en estados como Puebla, Jalisco, Coahuila, Michoacán, Tabasco, Durango, Oaxaca y Veracruz.
Además, la más reciente polémica se dio cuando López Beltrán publicó un comunicado en esa misma red social para responder sobre unas vacaciones en Japón. En dicho mensaje reconoció haber pagado 7 mil 500 pesos diarios de hospedaje durante 14 días, asegurando que fueron financiadas con recursos propios. Posteriormente, Aristegui Noticias reveló una factura por 47 mil pesos en un restaurante del hotel Okura Tokyo.
Consultada por El Universal, Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, negó que exista falta de información, aunque no presentó pruebas que acreditaran que los gastos de Andy López Beltrán estén disponibles para la ciudadanía.