“LA CORRUPCIÓN CUESTA VIDAS Y MORENA SE NIEGA A ASUMIR RESPONSABILIDADES”: GINA CAMPUZANO

La senadora del PAN, Gina Gerardina Campuzano González, cuestionó qué debe ocurrir en México para que la corrupción sea reconocida y combatida de manera real, al advertir que el descarrilamiento de un tren no puede considerarse un hecho aislado. Señaló que se trata de un problema grave que involucra vidas humanas y un sistema que se niega a asumir responsabilidades, tras siete años en los que Morena ha acumulado señalamientos por la forma en que se ejecutan las obras públicas.

La legisladora acusó la compra de rieles viejos, vagones reusados y material ferroviario obsoleto, adquirido como si fuera nuevo y a sobreprecios, lo que, dijo, derivó en un accidente anunciado. Subrayó que lo más delicado no es solo el material utilizado, sino quiénes tomaron las decisiones y quiénes deberían investigarlas, al advertir que los mismos grupos que impulsan estas obras controlan las instancias encargadas de auditar y sancionar.

Campuzano González afirmó que Morena concentra el poder político, las obras públicas y el control de la Fiscalía, lo que impide castigar a los responsables. Añadió que, de tratarse de gobiernos anteriores, ya existirían investigaciones y responsables señalados, por lo que insistió en que México necesita rendición de cuentas, investigaciones reales y consecuencias, al considerar que las víctimas merecen verdad y el país justicia.