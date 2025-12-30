ACCIDENTES FERROVIARIOS ¿CRÍMENES DE ESTADO O ATENTADOS? | Por: Locutor René Narváez Lozada “La voz de México”

¿HAY CULPABLES Y RESPONSABLES EN LOS RECIENTES ACCIDENTES DE TRENES DE PASAJEROS?

– Constructores o conductores ¿Quiénes son los responsables de los accidentes de los trenes de pasajeros?

Con profunda tristeza nos enteramos de que en este accidente ferroviario del tren de pasajeros sucedido en el estado de Oaxaca, de las aproximadamente 250 personas que viajaban a bordo del Tren Interoceánico que circulaba del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, al puerto de Coatzacoalcos, fallecieron inmediatamente 13 pasajeros.

Por otra parte, salieron lesionadas más de 100 personas, entre pasajeros y tripulantes, sin conocer en este momento el estado de los conductores, aunque se dice que de gravedad solo una media centena y los demás que viajaban en él se encontraban con golpes y lesiones ligeras.

Por el testimonio de los pasajeros, se dice que el tren iba a una fuerte velocidad y que tomó la curva muy rápido, y una de las locomotoras se salió de la vía descarrilándose y cayendo varios metros adelante a un barranco hasta que paró varios metros adelante por la velocidad, además del posible mal estado de la vía, se dice que pudieran haber sido la causa de este terrible accidente.

Gerardo Noroña, “ponzoñoso y cizañoso”, en relación a “la tragedia del Tren Interoceánico que se descarriló”, con su acostumbrada lengua de serpiente, lanza su veneno, haciendo creer que los responsables podrían estar dentro de la DERECHA y se atreve a decir que en “esta investigación y esto que acaba de pasar no habrá impunidad”, declarando a modo de sentencia que van en contra de los culpables, insinuando que son los de la oposición, “quienes podrían haber planeado y ejecutado este accidente como un crimen cobarde para hacer ver mal a la 4T y las obras del gobierno de López Obrador”.

La sociedad mexicana sabe que “El Tren Interoceánico que entró en funciones en el mes de diciembre de 2023 es uno de los proyectos ferroviarios orgullo del Gobierno de López Obrador”

Este se encuentra en México y recorre desde el Istmo de Tehuantepec hasta el Golfo de México en el sur del país.

Creo que la idea de realizar esta gran obra ferroviaria es muy buena, siento que esta puede ayudar a proyectar y desarrollar esas regiones donde hoy está la vía férrea y sus diferentes terminales que cubren toda esta región.

Con toda sinceridad, creo que los beneficios para esta región y sus pobladores a futuro pueden ser muy buenos, y turísticamente puede ser una fuente de ingresos maravillosa.

Como comparación, para que ustedes vean lo bueno de tener un tren de pasajeros, les pondré al “Tren de pasajeros llamado CHEPE que desde noviembre de 1961 recorre las vías desde Mazatlán hasta la Sierra de Chihuahua” y cuya obra lleva varias décadas y los ferrocarriles siguen siendo funcionales y sin tener los accidentes como los recientes del Tren Interoceánico y el otro que sucedió con el Tren Maya… ¿No lo creen?

Regresando a mi comentario inicial, les diré que la obra y sus efectos positivos no son el problema.

El problema empieza en el diseño, construcción y equipamiento de las vías, y sus señalizaciones, y además el equipo de locomotoras y vagones que hoy están dando servicio, ya que está visto que tiene sus carencias y como muestra está este reciente accidente de este domingo 28 de diciembre 2025.

Lo que nos lleva a exigir al gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum que realice una investigación desde el lugar del accidente, buscando las causas y orígenes de este accidente e investigando la calidad de material y construcción y la posible responsabilidad por negligencia y responsabilidad de quienes llevaron a cargo la responsabilidad de esta obra.

Y esto además es obligado ya que en las redes sociales circulan audios con voz de algunos de los empresarios a quienes se les adjudicó esta obra civil y donde a modo de burla narran cómo con actos de corrupción lograron que les aprobaran los tramos ferroviarios sin que estos cumplieran con las especificaciones de la ingeniería y diseño técnico que se les ordenó según sus especificaciones.