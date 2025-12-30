QUITARÁN MÁS IMPUESTOS CON LA ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DEL ISR PUBLICADA EL PASADO DOMINGO 28 EN EL DOF, ALERTAN

En sus redes sociales, el analista identificado como El contadorOrtiz dio a conocer que el pasado 28 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la resolución Miscelánea Fiscal 2026, junto con sus anexos, de los cuales el 8 se refiere a una actualización a las tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que van de manera mensual, semanal, diaria, etc., y con las cuales calculan el ISR que será retenido.

Por qué se actualizan, se preguntó, y respondió: “Porque desde su última actualización hasta la fecha, la inflación ya superó el 10 por ciento y estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2026 y, ojo, es importante destacar que no porque se actualicen estas tablas significa que tendrás un descuento en tu nómina, es decir, que te quitarán más impuestos.