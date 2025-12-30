martes, diciembre 30, 2025
QUITARÁN MÁS IMPUESTOS CON LA ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS DEL ISR PUBLICADA EL PASADO DOMINGO 28 EN EL DOF, ALERTAN

En sus redes sociales, el analista identificado como El contadorOrtiz dio a conocer que el pasado 28 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la resolución Miscelánea Fiscal 2026, junto con sus anexos, de los cuales el 8 se refiere a una actualización a las tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que van de manera mensual, semanal, diaria, etc., y con las cuales calculan el ISR que será retenido.

Por qué se actualizan, se preguntó, y respondió: “Porque desde su última actualización hasta la fecha, la inflación ya superó el 10 por ciento y estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2026 y, ojo, es importante destacar que no porque se actualicen estas tablas significa que tendrás un descuento en tu nómina, es decir, que te quitarán más impuestos.

