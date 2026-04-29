CIRCULA EN REDES: NARCOESCANDALO HACE SUDAR FRÍO A LA 4T: LUIS BERMAN

“SE LES DIJO QUE MORENA ES NIDO DE D3LINCU3NTES PROTEGIDOS POR AMLO”

En un video divulgado en sus redes sociales, el comunicólogo y analista político Luis Berman afirmó que la llegada de Rubén Rocha Moya al Gobierno del Estado no fue un triunfo de la democracia pura y cristalina, sino porque el Cárt3l de Sinaloa se dedicó a s3cuestr∆r e intimidar a sus rivales políticos, es decir, fue voto corporativo de alto calibre, pero hoy está en la mira de la Administración de Donald Trump.

Al calificar la situación como un “festín de cinismo político”, expone que el Gobierno norteamericano lanzó acusación contra el mandatario y 9 funcionarios de su administración, cuyas extradiciones solicitó, debido a que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York afirmó que el mandatario y su grupo habrían colaborado con la facción de “Los chapitos” del Cárt3l de Sinaloa, actuando como facilitadores logísticos.

Entre los señalados destacan Enrique Insunza Cázares, Gerardo Mérida Sánchez y otros funcionarios, y “pero algunos sinvergüenzas los siguen defendiendo”, lamenta Luis Berman.

Las investigaciones, encabezadas por el fiscal Jake Clayton, la DEA y su director Terence C. Cole, incluyen cargos por conspiración para la importación de n∆rcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos £xplos¡vos, con penas mínimas de 40 años y posibilidad de cadena perpetua, además de mencionar pagos como los 50 mil dólares mensuales que presuntamente recibía Damaso Castro Saavedra y los 11 mil 600 dólares para Juan Valenzuela Millán. También se acusa a funcionarios de filtrar información sobre operativos, escoltar cargamentos y participar en s£cu£stros y as£s¡natos.

La lista completa incluye también a Enrique Díaz Vega, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan de Dios Gámez Mendíbil.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que Estados Unidos solicitó la extradición, aunque afirmó que no se han presentado pruebas suficientes, pero el caso ha tensado la relación bilateral, con el embajador Ronald Johnson respaldando las acciones estadunidenses, y el contexto incluye antecedentes como la muerte de 2 agentes de la CIA en Chihuahua.