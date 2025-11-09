“TODA LA BASURA DEL PRI Y DEL PAN ESTÁ EN MORENA”: BRANDON CISNEROS

En un video difundido en redes, Brandon Cisneros cuestionó el discurso de renovación dentro de Morena y señaló que varios perfiles con pasado priista o panista mantienen presencia en el partido. Entre los nombres que mencionó destacó a Layda Sansores, de quien recordó su paso por el PRI y posteriormente su cercanía con el gobierno de Vicente Fox, además de figuras como Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Bartlett y Alfonso Durazo.

El creador sostuvo que el país mantiene los mismos problemas que antes y afirmó que la presencia de figuras provenientes del PRI y el PAN dentro de Morena contradice el discurso de transformación. Llamó a recordar, cuando alguien celebra el fin del llamado PRIAN, que perfiles de esos partidos hoy se mueven dentro del movimiento oficialista y, según dijo, dañan al país.