DESAPARICIONES DE MUJERES EN CAMPECHE SE DISPARA 226 POR CIENTO: MÉXICO EVALÚA

Las cifras presentadas por México Evalúa revelan un deterioro alarmante en materia de desapariciones de mujeres en Campeche. De acuerdo con el análisis correspondiente al periodo enero-octubre y consultado el 25 de noviembre del presente año, la entidad pasó de una tasa de 0.60 en 2024 a 1.96 en 2025 por cada 100 mil mujeres, mostrando un incremento de 226 por ciento, uno de los aumentos más elevados del país. El dato coloca al estado entre los focos rojos nacionales en un contexto donde varias entidades lograron reducir o contener este delito, lo que contrasta con el comportamiento ascendente registrado localmente.

Campeche supera incluso a estados tradicionalmente asociados con mayores niveles de violencia, dejando en evidencia una problemática que exige respuestas inmediatas. Mientras entidades como Coahuila, Veracruz o Zacatecas mostraron reducciones significativas, la curva en Campeche continúa al alza, lo que refleja fallas en prevención, búsqueda y atención a víctimas. La alerta se enciende justo cuando el país revisa sus políticas de seguridad y protección a las mujeres, colocando a la entidad en un punto crítico que demanda acciones efectivas y urgentes.