FUERZA COLECTIVA DE PERIODISTAS PERMITIRÁ ENFRENTAR ABUSOS DEL PODER Y DEFENDER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: JORGE GONZÁLEZ VALDEZ

Recibe en la Ciudad de México la presea “Libertad de Expresión 2025, Ricardo Rocha” y agradece respaldo ante persecución

Tras agradecer la solidaridad que ha encontrado en periodistas nacionales ante la persecución de que es víctima ya en el final de su carrera periodística, el exdirector de Tribuna, Jorge Luis González Valdez, recibió en la Ciudad de México la presea “Libertad de Expresión 2025, Ricardo Rocha”, por su contribución al ejercicio periodístico.



Y expuso: “Escuchar a mis colegas exponer desde distintos ángulos la problemática que vivimos, especialmente la presión ejercida por los gobiernos estatales, me hace sentir acompañado y comprendido, pues aunque en México se han establecido avances legales como el derecho a la información, en la práctica estos derechos no se cumplen, y el derecho de réplica, que está claramente en la Constitución, casi nunca es ejercido por las autoridades”.



Además, continuó González Valdez, he observado que el principal instrumento para atacar a los periodistas hoy es la figura del “daño moral”, usada por funcionarios que deberían ser los primeros en aceptar la crítica pública, pero en vez de ello se victimizan ante señalamientos legítimos sobre sus excesos, a lo cual se suman disposiciones electorales vinculadas a la violencia de género que, aplicadas de manera distorsionada, terminan afectando la labor periodística. Reitero mi postura: en la política no hay sexos que valgan como blindaje, y el periodista no ofende, sino que informa y analiza.



Frente a la dispersión de leyes que regulan el ámbito de la comunicación —civiles, penales y electorales— considero necesario crear un Código Federal de Comunicaciones para unificar criterios, evitar contradicciones y reducir la injerencia de los gobiernos estatales en mecanismos que suelen emplearse para censurar o intimidar, lo que además facilitaría que los periodistas sepamos con claridad cuáles son los límites y protecciones que tenemos como gremio.



Mi propia experiencia ejemplifica esta necesidad: se me atribuyó de manera falsa la dirección de una plataforma digital y se me responsabilizó por una nota de agencia, lo que derivó en una condena civil de 2 millones de pesos y una amenaza de embargo sobre mi casa, todo pese a estar jubilado desde hace casi 9 años y a no tener vínculo alguno con la publicación en cuestión. A la par, enfrento un proceso penal por “incitación al odio”, basado en interpretaciones arbitrarias relacionadas con la reacción del público, algo que claramente no está bajo mi control.



El periodista añadió que además de estas batallas legales, ha vivido agresiones físicas por parte de personas vinculadas al poder, y de no haber sido por su esposa, quien documentó la violencia que sufrió, quizás no existiría evidencia del ataque. “Por eso valoro profundamente que colegas, amigos y figuras del periodismo nacional no me hayan dejado solo. Estoy convencido de que nuestra fuerza colectiva —sustentada en la ética, la moral y la responsabilidad profesional— es la que nos permitirá enfrentar los @bu$os del poder y seguir defendiendo la libertad de expresión”.