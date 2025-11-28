CONVERTIDO EN SECRETARIO DE FINANZAS Y DE DESARROLLO ECONÓMICO, EL VOCERO DE LAYDA ASEGURA QUE “SATANIZAN” LA DEUDA, QUE ES INVERSIÓN

Invita a los diputados que cuestionaron la petición de mil millones de pesos “a acercarse para que se den cuenta de lo que realizamos”

Convertido en una especie de funcionario híbrido para representar a los secretarios de Finanzas y Desarrollo Económico, el vocero estatal Walther Patrón Bacab, afirmó que “están satanizando” la deuda cuando se invierte en actividades productivas que van a dar desarrollo y propiciarán que Campeche mejore, y aseguró que vienen más de 20 mil millones extras, en proyectos como la “Rosario Castellanos”, por lo tanto, hay mucho desarrollo para el Estado, puntual y tangible.

En la conferencia de este viernes, al insistirle en cuál es el mensaje a los diputados de Morena que cuestionaron la solicitud de mil millones de pesos, el vocero expresó: “Que le apostemos a la inversión pública, a la que va a traer progreso y no pensar en obras que solamente son decorativas, sino en las que van a traer desarrollo económico”, y la pregunta de si considera que la mayoría morenista y aliados aprobarán el presupuesto, respondió: “Lo deben de aprobar o si quieren frenar una inversión productiva”.

“Es insólito, nos entristece, pero también nos motiva a orientar y presumir lo que se está apostando desde el Gobierno del Estado. Con todo respeto, que se acerquen los diputados para que se den cuenta de lo que nosotros estamos realizando y apoyar al proyecto tanto de la gobernadora como de la presidenta, que vamos de la mano. Es un mismo Gobierno y por eso tenemos tantas bendiciones para Campeche”, sostuvo.

-¿Considera que el pronunciamiento de Antonio Jiménez es por desconocimiento, hay una figura detrás de él, es marioneta o no sabe dónde está parado?, se le preguntó.

-Le quiero apostar a que es desconocimiento a las acciones que se están realizando, y les hacemos (a los diputados) un llamado a que veamos también las inversiones federales que se vienen y cuánto representan: más de 20 mil millones extras, en proyectos como la “Rosario Castellanos”. Hay mucho desarrollo para Campeche, puntuales y tangibles, respondió.

Forma parte de Plan Campeche, con el cual “nos abraza” la Presidenta, presumió.