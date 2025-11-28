MENCIONAN A RICARDO MONREAL Y A LUISA ALCALDE EN LLAMADAS CON LÍDERES CRIMINALES

Por: Fuerza Informativa Azteca.



Mediante un video divulgado en sus redes sociales, Fuerza Informativa Azteca (FIA) dio a conocer que un día antes de la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), se dio a conocer la existencia de una red criminal vinculada con connotados morenistas, pues de acuerdo con un expediente, hay llamadas intervenidas, con aval de un juez, entre personajes como Ricardo Monreal y el presunto líder criminal Jacobo Reyes León, y también se menciona en otra llamada (en diciembre de 2024) a Luisa María Alcalde, dirigente nacional del partido guinda.



A las imágenes, FIA agrega el siguiente texto: “Esto es lo último que filtró Gertz Manero. Hay una red criminal vinculada a Morena, con tráfico de drogas, armas y combustible”.