FISCALÍA CLASIFICA COMO SOBREDOSIS CASO DE HOMBRE HALLADO ATADO Y ENVUELTO

Baja california.- La muerte de un hombre encontrado este lunes en la colonia San Marcos, envuelto en plástico y con ataduras, generó críticas e ironía en redes sociales luego de que la Fiscalía General del Estado de Baja California calificara el caso como una sobredosis sin intervención de terceros.



Durante la declaración pública, la fiscal María Elena Andrade Ramírez fue cuestionada por reporteros sobre el estado en que apareció el cuerpo. A pesar de que se le señaló que el sujeto estaba amarrado y envuelto, la funcionaria reiteró que, según el Servicio Médico Forense Semefo, se trató de una muerte accidental por consumo de sustancias.



Las reacciones surgieron a partir de esa postura oficial, pues usuarios interpretaron que la explicación implicaba que una persona en sobredosis podría terminar atada y envuelta por sí misma, lo que originó comentarios irónicos sobre el caso.