REFORMA ELECTORAL DE MORENA ES REGRESIVA E INCLUYE VICIOS Y ERRORES DEL PRI: SERGIO LEYVA

Durante la sesión de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el ponente Sergio Leyva expuso que la propuesta de modificación planteada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador “nos tiene aquí”, y es la más regresiva en la historia política-electoral, porque Morena pretende modificar las reglas que le abrieron las puertas del poder.

Morena argumenta que las reglas de lucha política dejaron de tener vigencia desde el 2018, como si ese partido fuera el fin de la historia y el último hombre, pero es mentira, porque es precisamente por ese instituto político que hay que continuar la lucha democrática y contra la corrupción desde el poder, enlazado con el cr¡m3n organizado, y hoy vivimos sin paz y con más violencia que antes de ese año.

Además, continuó Sergio Leyva, no sólo no tenemos crecimiento económico, sino no tenemos bienestar social, pues la 4T dejó sin servicios de salud a 50 millones de mexicanos, ya que quienes viven en pobreza extrema viven en lugares inasequibles y no existen para el Estado mexicano, pues carecen de acta de nacimiento, CURP, ni credencial de elector vigente, y sus capacidades de movilidad electoral son ínfimas.

Recalcó que la reforma es retroceso, porque, entre otras cosas, será para que un solo partido gane las elecciones y desean eliminar la representación proporcional pero no le dicen a las personas es que así, con el 54% que obtuvo Morena en 2024 controlaría el 85% del Congreso y el porcentaje restante de los mexicanos se quedaría sin una representación política equitativa. “Eso era el PRI”, resumió.

Otro ejemplo es el deseo de eliminar el financiamiento público a los partidos, pero no dice que el principal dinero que sostiene a Morena no es su prerrogativa, sino el Presupuesto de Egresos de la Federación (10 billones de pesos), además de los trabajadores que lo apoyan para no perder su trabajo. Eso era el PRI.