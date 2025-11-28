LA LLEGADA DE ERNESTINA A LA FGR ES UN AVANCE DE 3 KILÓMETROS HACIA LA DICTADURA: CARLOS LORET; “ES LA GRAN ENCUBRIDORA DE SHEINBAUM”

En un reporte divulgado a través del portal de noticias Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola advirtió que con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR) en lugar de Alejandro Gertz Manero, comenzó a cristalizarse uno de los cambios más peligrosos en el sexenio de Claudia Sheinbaum, pues es una de las más duras y radicales de Morena, y la gran encubridora de la Presidenta.

Y sentenció: Esto no es un paso más hacia el autoritarismo, esto es avanzar 3 kilómetros hacia la dictadura”.

En la presión hacia el hoy fiscal participó Adán Augusto, quien resultó involucrado con La Barredora”.

Refirió que la salida de ahora exfiscal no fue tersa, pues desde hace más de un mes la mandataria federal quería que se fuera, debido a que Gertz Manero tenía un poquito de margen de maniobra en el manejo de temas y la hacía sentir, como el beneficio de ser testigo protegido al dueño de Miss Universo, lo que no gustó al régimen autoritario del claudismo, que quiere a alguien que acate sus órdenes y diga sí a todo lo que la presidenta quiera y cuando quiera.

El hoy futuro embajador en un “país amigo” no recibió apoyo del único que pudo haberlo ayudado: Andrés Manuel López Obrador, pero el exfiscal le abolló su corona con investigaciones como la red del huachicol fiscal de los sobrinos de su secretario de Marina y el cárt3l de La Barredora.

Ahora llega Ernestina Godoy, quien como fiscal de la Ciudad de México en la Administración de Claudia Sheinbaum, protegió a la hoy Presidenta cuando se cayó la Línea 12 del Metro y murieron 26 personas, para que evitarle el escándalo, por lo cual ni siquiera citó a declarar a la directora de ese sistema de transporte, y lo mismo con el colegio Rebsamen, que se derrumbó y m4tó a 19 niños, pero cerró el casos culpando a mandos medios. En contraparte, armó rápido el expediente contra el C4rt3l Inmobiliario para 4tac4r a los panistas, pero incluso medios internacionales la denunciaron por espiar a rivales políticos de su jefa. “Con ella se extinguió si quedaba algún residuo de independencia o autonomía de la FGR. Viene con todo”, alertó.

Luego dio paso a un reportaje de la carrera de Ernestina Godoy, cerca de Morena, de AMLO y de Sheinbaum, quienes la alababan.