¡REVIENTA LAYDA CONTRA MORENA! “NO TENGO DINERO POR LOS CIENTÍFICOS QUE QUITARON NO SÉ CUÁNTO DEL PRESUPUESTO”; ¿Y EL AMOR DE SHEINBAUM?

-“PASAMOS DE ESTADO AFORTUNADO POR EL PETRÓLEO A NO TENER NI PAGAR LA LUZ; SIENTO RABIA E INJUSTICIA POR LOS COBARDES Y CORRUPTOS QUE NO HABLARON”

Frente al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo y a médicas y médicos especialistas, la gobernadora Layda Sansores se quejó de que no tiene un solo peso de liquidez, “porque los científicos, que les salió humo de la cabeza, decidieron con su fórmula que a Campeche la quitaran no sé cuánto del presupuesto, y no pudimos pagar la luz el mes pasado, y tuvimos que pedir 15 días más para juntar el dinero”.

Y “olvidando” que su partido Morena gobierna el país desde hace más de 7 años, la mandataria estatal expresó dirigiéndose al personal médico: “Ustedes vienen aquí justamente este año, porque fuimos Estado petrolero y porque tuvimos la fortuna de darle a esta patria el alimento, pues producíamos el 80% del petróleo en este país, pero hoy que no hay y no han organizado bien las guerras, porque cuando hay guerras nos va mejor, nos descuentan una cantidad del presupuesto que para nosotros es no tener un peso de liquidez”.

No pudimos pagar la luz el mes pasado, eso a un pueblo petrolero, ¿de dónde? Ah, porque la fórmula que sacaron los científicos que les salió humo de la cabeza, decidieron que a Campeche y a la Ciudad de México le quitaban no sé cuánto, y por lo pronto no hay liquidez para pagar siquiera la luz. “Nos dan obra, pero no tenemos nada para poder comprar, ni siquiera las mesas; tenemos las oficinas más bellas para nuestros policías, les hicimos su comedor, pero no les podemos comprar una mesa, porque así son estos sistemas progresistas que no entendemos muy bien, pero que nos duelen mucho”, apuntó.

“…Me siento pobre, cuando me dice el de Finanzas: ‘Oye, no vamos a pagar la luz’, y le digo: ‘No, no, muéstrame las cuentas, yo no le creía de a deveras’, y pedimos 15 días para juntar el dinero. Cuándo se hubiese pensado que a Campeche podía pasarle eso, entonces me siento llena de rabia, indignación e injusticia, digo, esto no se vale, por los que callaron, por los que no hablaron, por los cobardes, por los malditos, por los corruptos, por todos, siento una enorme rabia e indignación”, afirmó.