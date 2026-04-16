ENCONTRONAZO ENTRE AUTO Y TAXI DEJA SÓLO DAÑOS MATERIALES EN LA AVENIDA LÓPEZ PORTILLO

San Francisco de Campeche.- Fuerte hecho de tránsito se suscitó sobre la avenida José López Portillo, en cruzamiento con la prolongación de la calle Allende, luego de que el conductor de un taxi de la agrupación Águilas, al salir sin tomar las debidas precauciones, fue impactado casi de frente por la conductora de un automóvil Kia, quien excedía los límites de velocidad pero tenía preferencia. Sólo hubo pérdidas materiales aún no cuantificadas.

Agentes policiacos tomaron conocimiento del accidente y abanderaron la zona para evitar otro percance.

Al no haber ninguna persona lesionada, ambos conductores intentaron dialogar con su aseguradora para iniciar los trámites correspondientes.