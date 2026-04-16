“NO VEO ABUSO, SOLO UN PADRE PREOCUPADO”; EBRARD ADMITE QUE SU HIJO VIVIÓ EN LA EMBAJADA DE MÉXICO EN LONDRES

México.- El excanciller Marcelo Ebrard reconoció que su hijo vivió durante aproximadamente seis meses en la Embajada de México en Reino Unido mientras él era titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y aseguró que no existió abuso en esa situación.

“No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo”, afirmó Ebrard al explicar que su hijo fue recibido en la residencia diplomática por la entonces embajadora Josefa González Blanco durante la pandemia de 2021, cuando buscaba realizar estudios relacionados con neurociencia.

El exsecretario sostuvo que no se utilizaron recursos públicos de manera indebida y defendió que la estancia ocurrió en un contexto de restricciones sanitarias globales. Sin embargo, el señalamiento ha generado cuestionamientos públicos sobre el uso de espacios diplomáticos del Estado para alojar a familiares de altos funcionarios.

Ebrard también afirmó que su hijo permaneció en Londres mientras tomaba cursos que finalmente se impartieron de manera virtual y que posteriormente regresó a México, al tiempo que calificó como “mezquindad” las críticas sobre el tema.