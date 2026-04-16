LA ARTEC SE NIEGA A RENOVAR LA CONCESIÓN A “JOSÉ MARÍA MORELOS”, DENUNCIA SU PRESIDENTE, Y PIDE INTERVENCIÓN DE LAYDA Y LIZ HERNÁNDEZ

-ENTREGA PROYECTO QUE LE PIDIERON PARA OPERAR Y RENOVAR UNIDADES, Y EXIGE LAS MISMAS FACILIDADES OTORGADAS A MOVIBÚS

San Francisco de Campeche.- Ernesto del Carmen Martínez Valencia, presidente de la empresa Transporte “José María Morelos y Pavón”, anunció que presentará el proyecto que le solicitó el director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, para seguir operando sin transbordos con sus 21 unidades mientras son renovadas mediante un crédito, con facilidades como las otorgadas a Movibús, pues afirmó que sólo les han puesto obstáculos para continuar trabajando.

Exigió la intervención de la gobernadora Layda Sansores y de la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, ante la negativa del titular de la Artec de renovar sus permisos, pese a haber presentado la documentación correspondiente para el trámite de placas y tarjetón, al señalar que dependen de esta actividad para subsistir.

Detalló que el proyecto incluye un balance de costos, gastos y corridas de los camiones, y explicó que la adquisición de una unidad nueva implica pagos cercanos a los 68 mil pesos mensuales, lo que representa una carga económica elevada.

También explicó que operan cinco rutas, entre ellas Minas, Villacabra, Morelos y Cumbres, y que buscan adquirir 21 unidades, cada una con un costo de 3 millones 200 mil pesos, siempre y cuando dejen de operar los Ko’ox en esos trayectos, los cuales, afirmó, tienen asignados por concesión durante 35 años.

Señaló que la sociedad está integrada por 15 personas con 21 camiones, y que la concesión se encuentra vencida debido a la negativa de la Artec para renovarla, pese a que la solicitud fue presentada en tiempo.

Posteriormente, Martínez Valencia entregó la documentación del proyecto en la Artec, acompañado de colonos que manifestaron su respaldo y solicitaron mantener el servicio de la empresa, al argumentar que resulta más accesible para adultos mayores y usuarios en general.