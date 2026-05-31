Parece que ha fracasado el intento de la gobernadora Sansores y de su magistrado faldero, para trascender transexenalmente, y controlar el Poder Judicial, a pesar de que ya no se encuentre en el cargo…

Quizá sin quererlo, el Congreso del Estado de Campeche le dio revés a la pretensión de la gobernadora Layda Sansores y de su asesor jurídico, el magistrado Juan Pedro Alcudia Vásquez de adelantar un año la elección de magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado de Campeche.

Resulta que el pasado viernes, durante la sesión extraordinaria, Morena y sus aliados del PT y el PVEM, aprobaron validar la minuta enviada por el Senado de la República que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial.

La minuta precisa las reglas que regirán la elección de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces mediante el voto ciudadano, así como los mecanismos para seleccionar, evaluar y dar seguimiento a las personas que ocupen estos cargos.

Y aquí viene lo interesante en lo que parece un golpe de carambola, porque la reforma también establece que las entidades federativas deberán adecuar sus constituciones y leyes locales para armonizarlas con estas nuevas disposiciones, a fin de que los Poderes Judiciales estatales adopten reglas similares en materia de selección, elección, evaluación y funcionamiento de juezas, jueces y magistraturas.

En otras palabras, el Congreso de Campeche tendrá que hacer las adecuaciones que sean pertinentes para que la elección judicial se realice también en 2028, y no en 2027 como estaba consignado en la Ley federal actual, y como pretendía la gobernadora de Campeche Layda Sansores y su ambicioso abogado personal, Juan Pedro Alcudia.

Sobre decir que el Congreso de Campeche no tendrá que hacer la armonización que ordena la minuta del Senado, ya que la ley estatal establece que la elección de jueces y magistrados estatales se realizará en 2028. Lo que sí deberán estos diputados campechanos, es velar porque se respete la ley tal y como se encuentra actualmente.

En este contexto, parece que ha fracasado el intento de la gobernadora Sansores y de su magistrado faldero, para trascender transexenalmente. O sea, que la señora Sansores siga controlando el Poder Judicial, a pesar de que ya no se encuentre en el cargo.

Ya hemos detallado aquí las razones por las que a la señora Sansores y al abogadito poblano les urgÍa empatar los comicios. La impunidad y la protección a los intereses de la gobernadora de Campeche motivaron ese intento de golpe de Estado.

Pero qué bueno que las aguas agarraron su nivel sin necesidad de tanto escándalo. Solamente falta que la gobernadora Sansores y que su abogadito de cabecera se ajusten a lo que establece la norma federal.

Pero son tan burdos, que son capaces de violentar lAs disposiciones federales con tal de salirse con ls suya. Pero llevan las de perder. Aquí, y en las cortes federales. Al tiempo.