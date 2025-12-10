EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

DESAPROBACIÓN DE LAYDA VA EN AUMENTO.

El portal político.mx reporta que varios gobernadores de Morena tendrían que renunciar en caso de que se promoviera una revocación de mandato para la elección de 2027. Entre ellos aparece la impresentable Layda Sansores, que registra una desaprobación ciudadana del 57.4%, pero lo cierto es que ese mismo año termina su nefasto gobierno y se va.

Asegura el portal que “la desaprobación de Layda Sansores en Campeche ha ido en aumento… los constantes señalamientos por presunto espionaje político, el uso de recursos públicos para la confrontación mediática desde su programa ‘Martes del Jaguar’, la crisis de seguridad que persiste en el estado… y la persecución política contra opositores… ha profundizado la percepción de inestabilidad y ha generado tensiones…”

A juzgar por lo que se escucha en las calles, al menos 7 de cada 10 campechanos desaprueban el desempeño de Layda Sansores, no ha dado resultados positivos y mantiene Campeche en decrecimiento. La gente sobrevive en la informalidad, cada vez hay menos empleos dignos, ni siquiera en el gobierno, pues los ocupan la camorra de foráneos que vino a saquear.

LAYDA SIGUE SIN PRECISAR ENDEUDAMIENTO.

La agrupación civil “Somos México” cuestionó la millonaria deuda por mil millones de pesos que Layda Sansores pretende contratar para que los campechanos la paguemos los próximos 20 años, así como el paquete económico que presentó al Congreso del Estado, por la “falta de credibilidad en el gobierno y la desconfianza del pueblo de Campeche por la opacidad evidente en la mayoría de sus actividades”.

Su vocero, Roger Cornelio Sosa, lamentó la negativa del gobierno a informar en qué va a invertir el dinero, pues “un crédito es una fuente de financiamiento para el desarrollo. Si no hay transparencia, claridad y precisión respecto de lo que se pretende hacer con esos mil millones de pesos, la gente desconfía”. Además, pidió que se precise si se “va a beneficiar a Campeche o a constructoras foráneas, proveedores foráneos, compañías que no tienen nada que ver con Campeche y si la mano de obra no va a ser de campechanos, como pasó con el Tren Ligero, el Tren Maya y otras obras del gobierno”.

Ciertamente las ganancias de esas magnas obras se las llevaron empresas que no son campechanas, y quien solapó esa fuga de dinero de la entidad fue Layda Sansores, que nunca tuvo un compromiso real con Campeche. Por eso ha dejado que la entidad se hunda en el decrecimiento, el desempleo y la inseguridad. Los daños que ha ocasionado tardarán décadas en revertirse.