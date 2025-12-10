LAYDA ELOGIA A SU FISCAL ANTICORRUPCIÓN POR INVESTIGAR A EXFUNCIONARIOS SIN DISTINGOS DE PARTIDOS ¿CUÁNDO INVESTIGARÁ A AMÉRICA AZAR?

San Francisco de Campeche.- La gobernadora Layda Sansores defendió públicamente el trabajo del fiscal anticorrupción del estado, Loreto Verdejo Villacís, al contrastarlo con su antecesora en el cargo, a quien calificó como ineficaz. Afirmó que antes “no había anticorrupción en Campeche” y que la efectividad de la fiscalía fue nula, mientras que ahora, aseguró, el fiscal trabaja de lunes a domingo con un equipo reducido y con compromiso para investigar sin importar filiaciones políticas.

Sansores destacó que, a diferencia del pasado, ahora existe una fiscalía activa que investiga y sanciona actos de corrupción, señalando que incluso funcionarios ya se cuidan por la actuación del fiscal.

Sin embargo, el respaldo de la gobernadora al fiscal anticorrupción ocurre en medio de crecientes críticas hacia Loreto Verdejo Villacís, a quien se le señala por presuntamente proteger a personajes cercanos a la familia Sansores, particularmente a América Azar Pérez, exsecretaria de Finanzas durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas y esposa de Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la mandataria estatal.