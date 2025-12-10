OPINIÓN: A FUEGO LENTO – LA DANZA DE FORAGIDOS

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

“La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes se dan cuanta del engaño ya es demasiado tarde”

-MIGUEL DE CERVANTES –

La crisis que estaría enfrentando al líder del Congreso del Estado Antonio Jiménez de Campeche con las peticiones de la gobernadora Layda Sansores ha destapado toda la lucha interna, anticipada por la sucesión gubernamental para el 2027 , donde la aparente determinación de que sea la casi hermana y actual Secretaria de Gobierno Liz Hernández Romero ha acelerado y puesto al descubierto las verdaderas manos qué están confiados de ser los “Fieles de la Balanza” para arrebatarle el privilegio o derecho de veto a la gobernadora más consentida, apapachada y apadrinada de los 7 años de la 4t.

Desde dentro del Palacio de Gobierno las intrigas alcanzan niveles sin moral , escrúpulos , considerando que la edad y distracciones -a la JOE BIDEN- en La Insurrecta, les permitirá desplegar todas las argucias , para descarrilar la precoz campaña a favor de Liz Hernández Romero , mientras el émulo- región cuarta- el Rasputín Sansorista, Gerardo Sánchez Sansores se manifiesta como “EL SALVADOR DEL ESTADO Y PUNTOS CIRCUNVECINOS “ dando conferencias para hacer las ANUNCIACIONES de todas las obras que su tía Laydita podría realizar si se le aprueba en acto de fe , los MIL MILLONES DE ADEUDO a 20 años – sin soporte técnico ni justificaciones más que la voluntad expresa de ¡SU MAJESTAD!

El asunto no es tan simple de poner al frente de la “REBELIÓN EN EL CHIQUERO” , pues desde el nombramiento en la Secretaria de Desarrollo Económico de JORGE LUIS LAVALLE MAURY con todo proceso vivo y Brazalete de Localización colocado por la FGR del defenestrado Alejandro Gertz Manero , la intención de la Ejecutiva Campechana Layda Sensores siempre ha sido verlo convertido en Gobernador de Campeche para consolidar sus alianzas con el CLAN MOURIÑO, LOS NEGOCIOS GASOLINEROS DEL HUACHICOL,CONTRABANDO DE ARMAS Y OTROS TEMAS COMO DEL AGUA, MADERAS FINAS DEL “TREN MAYA” Y DEMÁS mantener los temas del siniestro Contacto en Guatemala – Querétaro y EDOMEX de las concesiones del vital líquido , sin abandonar los grandes negocios con latifundios urbanos y suburbanos – por ello la incorporación de RAFAEL CASTILLA AZAR frente de la Oficina del Gobierno Campechano . completando la faena colocando a la cuñada del mismo Castillo Azar, CONTROLANDO EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL de Campeche cerrando la pinza perversa de dominio total del Estado todos ellos con liga familiar de la esposa y Secretaria de Finanzas de ALITO en su gobierno, AMÉRICA AZAR PÉREZ DE GERARDO SÁNCHEZ SANSORES QUIENES ESTOS ÚLTIMOS 4 AÑOS SE HAN CONVERTIDO EN BENEFIARIOS DE MAS DE 100 MIL MILLONRS DEL PRESUPUESTO MÁS TURBIOS DE TODOS LOS TIEMPOS

¡QUÉ BONITA FAMILIA!

Quienes conocemos en parte a la HIJA DEL CACIQUE NEGRO sabemos que sus compromisos , acuerdos y consensos , son como el humo que se diluyen sin ningún recato y la presunta campaña a favor de Liz Hernández no sería real, pues tener patrocinando los linchamientos vulgares , de burla -distorsión al físico de Liz , en manos de su compadrito “Choco” en su contra y las apologías a favor de PABLO GUTÍERREZ LAZARUS y ANTONIO JIMÉNEZ solamente demuestran un capítulo similar al aplicado a YAMILE MOGUEL usada sin recato y dejada desprotegida al grado de haber involucrado a la entonces CANDIDATA PRESIDENCIAL MORENISTA en la promoción de una candidatura perdida frente a MOCI por datos duros sobre la mesa , ACUERDOS CON DANTE DELGADO su aliado desde los tiempos de CONVERGENCIA y actualmente de MOCI .

Los diputados locales de MORENA, principalmente del municipio del CARMEN están convencidos que el “magnetismo” de PABLITO FRENTE A “LA BARREDORA TABASQUEÑA” al grado de haber logrado inclinar la balanza desde PALACIO NACIONAL Y LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM a su favor y sería el candidato de MORENA para que sigan los gobiernos de la robadera, despojos de propiedad privada y huachicol en toda su magnitud.

El simple anuncio de la solicitud de los MIL MILLONES DE ENDEUDAMIENTO sin justificación técnica, ni obras etiquetadas – UN VIL ROBO SIN LA MÍNIMA VERGÜENZA- prendió las luces de alarma entre La Pashita LAVALLE MAURY – CASTILLA AZAR y la cuñada del CCE para tratar de inducirlo en su manejo de “inversiones” a modo de favorecer sus intereses de maquilas , desarrollos habitacionales y obras de asignación directa , evitando que EL ASPIRANTE A SER EL TERCERO EN DISCORDIA -GERARDO SÁNCHEZ SANSORES – les arrebate la sucesión pues es bien visto por su HERMANO INTEGRAL ALEJANDRO – ALITO-MORENO CÁRDENAS su amigo, jefe , formador y muchas cosas más – cuenta con las naturales simpatías del Tío Jorge Salomón Azar García y están vendiendo la teoría de ser contrapeso de la posible candidatura en Movimiento Ciudadano -MOCI- de ELISEO FERNÁNDEZ MONTUFAR O CUALQUIER OTRA CARTA contra las fuerzas que lo apoyan abiertamente en nostalgia de recuperar mandos o al menos influencias directas .

La rebelión de la Cámara de Diputados ha dejado al descubierto las prematuras deslealtades contra su creadora de todos esos FRANKENSTEIN CHAIROS que repiten – proporción guardada a las insubordinaciones de quienes simples lacayos se sientes ahora FACTOR DE GOBERNABILIDAD contra su despótica Suprema Creadora.

Los implicados en la faena contra LAYDITA se exhiben y sin que nadie se lo solicitara, en video distribuido en redes, PABLO GUTIÉRREZ SE DESLIGA DE SU COMPINCHE PASTOR DEL CONGRESO, las diputadas y diputados MORENISTAS CARMELITAS se alinean a la rebeldía, con teorías de pedir algún jugoso soborno similar a cuando aprobaron sin recato las cuentas de “ALITO” CON BENEPLÁCITO DE LAYDA SANSORES Y AMLO.

La negativa del munícipe insular de asistir al requerimiento del Congreso en Pleno puso un clavo más en las aspiraciones de los golpistas de LA NIÑA LAYDITA y sus Malambos.

PERO EN LA DINÁMICA, LA GOBERNANDORA ESTARÍA ACTIVANDO TEMAS DE VIOLACIONES AL ESPOSO DE LA DIPUTADA DALILA MATA y al mismo PABLO GUTIÉRREZ LÁZARUS le estarían reactivando los fraudes contra el IMSS, faltantes en sus tres gestiones y hasta las fotos de sus VIL BORRACHERAS tirado en la calle, para ponerlo en orden.

Mientras tanto los lacayos expulsados del paraíso terrenal como el Senador ANÍBAL “TEOFILITO” OSTOA intentarían cobrar la factura de haber sido el Coordinador de la Campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum en Campeche, su General de División de contratos y millonarios beneficios Raúl “ANDOVAS” Pozos Lanz asegura tener toda la maquinaria si es necesario irse por la libre , triste y decepcionado pues la abierta negativa de casamiento del EMBAJADOR DE MÉXICO EN GUATEMALA EL GALÁN ROMERO RUIZ ARMENTO lo ha alejado de ser beneficiario de tantos años de ridículo “alcahuete oficial” bien criado .

LAYDITA podría estar aplicando la misma estrategia de DESCONECCIÓN A LA REALIDAD que tantos buenos resultado le dieron al eterno líder de la CTM Don Fidel Velásquez que fingía estar fuera de órbita con la realidad, ser casi un BULTO HUMANO que se dormía en las conferencias frente a temas complicados – por su estado senil sin Chochos – cuando en realidad solamente establecía esa idea en sus entornos sin límites de ambición, para después darles el golpe a las deslealtades en su contra.

El anzuelo en medio de ese engodo de poder disponer de los MIL MILLONES por encima de la experta en las más profundas manipulaciones humanas con doctorado en Argentina donde emigraron los alemanes prófugos en la caída de ADOLFO HITLER, le ha dado a LAYDYTA esa capacidad de crueldad de quienes aseguran luchar por la justicia, equidad y en realidad son desvaríos con poder destructivo sin límites o escrúpulos –

Estas historias apenas están iniciando en el CIRCO ROMANO DE LOS CÉSARES Y EMPERATRICES CAMPECHENCES y SUS RESPECTIVOS BRUTOS DEL “ABECEDARIO” EN LA DREDACIÓN DE GÉNERO.

Mientras AMLO y Claudia lo permitan EL VODEVIL DE LA BESTIA seguirá dando su espectáculo de arrabal.