INÉDITA Y REITERADA LA DECISIÓN DE PROLONGAR CENSURA CONTRA TRIBUNA Y EL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ, SEÑALAN

En entrevista para el programa de televisión de cobertura nacional de Ciro Gómez Leyva por la mañana, a través de Grupo Fórmula, se destacó que la decisión de la jueza de Control, Ana Maribel de Atocha Huitz May, de prolongar 3 meses más las medidas cautelares de censura previa contra Organización Editorial del Sureste, responsable del periódico Tribuna, incluyendo también al periodista Jorge Luis González Valdez, es inédita y reiterada, porque si pensamos que es un error de la autoridad, es uno reiterado de 3 meses más.

Vía telefónica, González Valdez explicó que en la audiencia del pasado lunes donde la comunicaron la decisión, no le dieron voz ni voto, ni al representante legal, sólo les anunciaron que el Ministerio Público y el defensor de la jefa del Ejecutivo Estatal pidieron que se proyecten las medidas cautelares.

En el plano personal, señaló que por la vía civil insisten en cobrarle 2 millones de pesos, por lo cual en el Registro Público de la Propiedad tienen su casa para que no pueda hacer ningún movimiento, y subrayó que como periodista nunca había tenido medidas de este tipo, pues aunque hubo discrepancias y desacuerdos con exgobernadores, también había respeto al comentario y a la información.